Челябинскому адвокату, подозреваемому в крупном мошенничестве, избрали меру пресечения

8 Июль 2020 2020-07-08T08:48:17+03:00

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Адвокату из Челябинска Артему Черногорлову избрали меру пресечения. Эту информацию подтвердил Центральный районный суд.

— Мера пресечения была избрана еще 3 июля, — сообщает пресс-служба Центрального районного суда Челябинска. — Мужчина отправился в СИЗО на два месяца, там он пробудет до 3 сентября.

В Адвокатской палате Челябинской области прокомментировали сложившуюся ситуацию.

— Никакой конкретики пока дать не можем, поскольку сами не располагаем, — рассказал президент Адвокатской палаты Челябинской области Иван Казаков. — Вчера Следственный комитет уведомил нас о возбуждении уголовного дела, с нашей стороны данным делом занимается Рауль Хашимов. Конкретно защитой Черногорлова занимается его брат.

Черногорлова задержали по подозрению в мошенничестве в крупном размере, ч.3 ст. 159 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы сроком на шесть лет. Подробности данного дела будут известны позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU