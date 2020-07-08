2020-07-08T08:48:17+03:00
Происшествия

Челябинскому адвокату, подозреваемому в крупном мошенничестве, избрали меру пресечения

Мужчину отправили в СИЗО
Сергей СОТНИКОВ
Поделиться:
Фото: advokat_chernogorlov/instagram.comФото: advokat_chernogorlov/instagram.com
Изменить размер текста:

Адвокату из Челябинска Артему Черногорлову избрали меру пресечения. Эту информацию подтвердил Центральный районный суд.

— Мера пресечения была избрана еще 3 июля, — сообщает пресс-служба Центрального районного суда Челябинска. — Мужчина отправился в СИЗО на два месяца, там он пробудет до 3 сентября.

В Адвокатской палате Челябинской области прокомментировали сложившуюся ситуацию.

— Никакой конкретики пока дать не можем, поскольку сами не располагаем, — рассказал президент Адвокатской палаты Челябинской области Иван Казаков. — Вчера Следственный комитет уведомил нас о возбуждении уголовного дела, с нашей стороны данным делом занимается Рауль Хашимов. Конкретно защитой Черногорлова занимается его брат.

Черногорлова задержали по подозрению в мошенничестве в крупном размере, ч.3 ст. 159 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы сроком на шесть лет. Подробности данного дела будут известны позже.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетяхВКонтакте,Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Внимание на удаленную торговлю: южноуральские аграрии и лесники вышли на Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 8 июля 2020 года: у четверых погибших были тяжелые хронические заболевания
Смотрим фото родителей губернатора: Текслер поздравил их в соцсетях
В правительстве Челябинской области провели новое назначение
Челябинскому адвокату, подозреваемому в крупном мошенничестве, избрали меру пресечения
Вместо алкоголя отправляли коробки с мусором: в Челябинской области задержали мошенников
В РЖД ответили на предложение Челябинского урбаниста перекрасить в красный мост на Меридиане
В Челябинской области на территории металлургического завода произошел взрыв
Погода в Челябинске на 8 июля 2020: невыносимо жарко, но еще не пик
В Челябинской области развалился аварийный дом, на который жаловались общественники
В Челябинской области вандалы испортили арт-объект, созданный в благодарность врачам
Осужденные из Челябинской области сделали необычные скамейки: такого креатива от заключенных вы еще не видели
ВТБ обновляет базовую линейку вкладов
Путин поручил разобраться с мучителями львенка Симбы, которого спас челябинский ветеринар
Общественный транспорт Челябинска возглавил новый начальник