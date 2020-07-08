Челябинскому адвокату, подозреваемому в крупном мошенничестве, избрали меру пресечения
Адвокату из Челябинска Артему Черногорлову избрали меру пресечения. Эту информацию подтвердил Центральный районный суд.
— Мера пресечения была избрана еще 3 июля, — сообщает пресс-служба Центрального районного суда Челябинска. — Мужчина отправился в СИЗО на два месяца, там он пробудет до 3 сентября.
В Адвокатской палате Челябинской области прокомментировали сложившуюся ситуацию.
— Никакой конкретики пока дать не можем, поскольку сами не располагаем, — рассказал президент Адвокатской палаты Челябинской области Иван Казаков. — Вчера Следственный комитет уведомил нас о возбуждении уголовного дела, с нашей стороны данным делом занимается Рауль Хашимов. Конкретно защитой Черногорлова занимается его брат.
Черногорлова задержали по подозрению в мошенничестве в крупном размере, ч.3 ст. 159 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы сроком на шесть лет. Подробности данного дела будут известны позже.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетяхВКонтакте,Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU