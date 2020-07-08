В правительстве Челябинской области провели новое назначение
Начальником Управления проектной деятельности в правительстве Челябинской области назначили Светлану Мишукову. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер в понедельник, 7 июля. Документ опубликован на портале правовой информации.
До нового назначения она занимала пост первого заместителя начальника Главного контрольного управления Челябинской области.
Напомним, Управление проектной деятельностью было создано в декабре 2019 год для координации и контроля по осуществлению национальных проектов.
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ИСТОЧНИК KP.RU