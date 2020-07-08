2020-07-08T08:26:03+03:00
Общество

В правительстве Челябинской области провели новое назначение

Соответствующее постановление подписал губернатор
Ангелина ЗАКИРОВА
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Новым начальником Управления проектной деятельности стала Светлана МишуковаНовым начальником Управления проектной деятельности стала Светлана МишуковаФото: Андрей АБРАМОВ
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Начальником Управления проектной деятельности в правительстве Челябинской области назначили Светлану Мишукову. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер в понедельник, 7 июля. Документ опубликован на портале правовой информации.

До нового назначения она занимала пост первого заместителя начальника Главного контрольного управления Челябинской области.

Напомним, Управление проектной деятельностью было создано в декабре 2019 год для координации и контроля по осуществлению национальных проектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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