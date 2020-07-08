Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 8 июля 2020 года: у четверых погибших были тяжелые хронические заболевания

8 Июль 2020 2020-07-08T09:58:16+03:00

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Сегодня, 8 июля, минздрав опубликовал свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области. К утру зарегистрировали 139 новых случаев. Сейчас 3109 заболевших находятся под наблюдением врачей.

Коронавирус в Челябинской области: почему растет статистика 00:00 00:00

За стуки 141 пациента выписали и отправили домой. Всего в регионе 5358 человек переболели COVID-19.

За прошедший день погибли четверо зараженных. У всех коронавирус был сопутствующим заболеванием:

— пациентка, 73 года: цирроз печени, портальная гипертензия;

— пациент, 81 год: острое нарушение мозгового кровообращения, отек мозга;

— пациент, 68 лет: хроническая обструктивная болезнь легких, атеросклеротическая болезнь сердца;

— пациент, 67 лет: хронический пиелонефрит, хроническая почечная недостаточность.

За время пандемии на Южном Урале 8682 человека заразились новым вирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU