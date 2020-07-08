2020-07-08T09:34:03+03:00
Общество

В Челябинской области оштрафовали чиновника, который вместо ремонта канализации анализировал воду

Заместитель мэра недобросовестно реагировал на обращения граждан
Сергей СОТНИКОВ
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Горожане оказались недовольны работой замглавы МиассаГорожане оказались недовольны работой замглавы МиассаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Миассе оштрафовали первого заместителя главы города за нарушения закона при рассмотрении обращений граждан. Как сообщает прокуратура Челябинской области, четыре письма от горожан чиновник не направил в соответствующие органы для решения проблемы, однако бывали и случаи, когда заместитель мэра решал вопросы местных жителей спустя рукава.

В апреле текущего года житель Миасса обнаружил, что у него дома течет канализация. Он обратился за помощью в мэрию, после чего чиновники занялись исследованием проблемы. В ответ на его обращение администрация заявила, что пробы воды не соответствуют хозяйственно-питьевой и вообще не являются канализационными стоками. Наверняка, горожанин обрадовался тому, что теперь знает, из какой воды образовались лужи в доме, вот только он просил привести канализацию в порядок, а не выяснять, что за вода у него течет из труб. Хорошо, что таких работников нет, например, в травмпунктах: придешь за помощью с ушибом руки, а тебе скажут, что у тебя на самом деле перелом, и отправят домой.

— На основании постановления прокурора мировым судьей первый заместитель главы Миасского городского округа признан виновным в совершении административного правонарушения, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева. — Мужчине назначен штраф в размере 5000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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