В Челябинской области возбуждено уголовное дело из-за пожара в заповеднике

8 Июль 2020 2020-07-08T10:13:32+03:00

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Прокуратура Миасса изучила материалы по факту пожара, произошедшего на территории Ильменского государственного заповедника в начале мая. Огонь распространился на 235 га земли, а материальный ущерб составил не менее 16 млн рублей.

После проверки выяснилось, что причиной распространения огня стали недобросовестное соблюдение режима охраны природопользования и предотвращение пожаров на территории заповедника. Нарушителями являются должностные лица Южно-Уральского федерального научного центра минералогии и геоэкологии, которые не выполнили необходимые мероприятия.

— По требованию прокурора г.Миасса следственным отделом по г.Миасс СУ СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева. — Виновные будут наказаны по ст.293 ч.1.1 УК РФ «Халатность».

Прокуратура Миасса взяла ход расследования под свой контроль.

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ИСТОЧНИК KP.RU