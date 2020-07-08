Как животные в челябинском зоопарке спасаются от жары

8 Июль 2020 2020-07-08T10:43:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В челябинском зоопарке рассказали, как животные переживают жаркие июльские дни.

Тех, кто любит водные процедуры, либо сотрудники поливают из шланга, либо им включают специальный «душ». Также в вольерах у выдр, белых и бурых медведей, некоторых крупных и средних кошачьих и птиц есть бассейн. Они постоянно полные, кроме периода смены воды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/789280" frameborder="0"></iframe> Челябинский медведь спасается от жары.Видео: Челябинский зоопарк

— Также на период жары в зоопарке предусмотрены тенты для вольеров со средними и крупными хищниками. Это, например, лисы и снежный барс, которые водные процедуры не любят от слова совсем, а вот тенек — это всегда пожалуйста, — рассказали в зоопарке.

Животные могут спрятаться во внутреннее помещение вольера, если не хотят находится на улице. Сотрудники зоопарка отмечают, что так чаще всего делает белый медведь, несмотря на то, что у него есть и холодный бассейн, и снег от льдогенератора.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU