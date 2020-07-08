Как животные в челябинском зоопарке спасаются от жары
В челябинском зоопарке рассказали, как животные переживают жаркие июльские дни.
Тех, кто любит водные процедуры, либо сотрудники поливают из шланга, либо им включают специальный «душ». Также в вольерах у выдр, белых и бурых медведей, некоторых крупных и средних кошачьих и птиц есть бассейн. Они постоянно полные, кроме периода смены воды.
Челябинский медведь спасается от жары.Видео: Челябинский зоопарк
— Также на период жары в зоопарке предусмотрены тенты для вольеров со средними и крупными хищниками. Это, например, лисы и снежный барс, которые водные процедуры не любят от слова совсем, а вот тенек — это всегда пожалуйста, — рассказали в зоопарке.
Животные могут спрятаться во внутреннее помещение вольера, если не хотят находится на улице. Сотрудники зоопарка отмечают, что так чаще всего делает белый медведь, несмотря на то, что у него есть и холодный бассейн, и снег от льдогенератора.
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ИСТОЧНИК KP.RU