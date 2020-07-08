2020-07-08T10:43:44+03:00
Общество

Как животные в челябинском зоопарке спасаются от жары

В вольерах есть бассейн, тент и даже снег
Ангелина ЗАКИРОВА
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Медведь охлаждается под специальным душем. Фото: vk.com/chelzooparkМедведь охлаждается под специальным душем. Фото: vk.com/chelzoopark
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В челябинском зоопарке рассказали, как животные переживают жаркие июльские дни.

Тех, кто любит водные процедуры, либо сотрудники поливают из шланга, либо им включают специальный «душ». Также в вольерах у выдр, белых и бурых медведей, некоторых крупных и средних кошачьих и птиц есть бассейн. Они постоянно полные, кроме периода смены воды.

Челябинский медведь спасается от жары.Видео: Челябинский зоопарк

— Также на период жары в зоопарке предусмотрены тенты для вольеров со средними и крупными хищниками. Это, например, лисы и снежный барс, которые водные процедуры не любят от слова совсем, а вот тенек — это всегда пожалуйста, — рассказали в зоопарке.

Животные могут спрятаться во внутреннее помещение вольера, если не хотят находится на улице. Сотрудники зоопарка отмечают, что так чаще всего делает белый медведь, несмотря на то, что у него есть и холодный бассейн, и снег от льдогенератора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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