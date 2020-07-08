2020-07-08T14:07:08+03:00
Происшествия

Челябинский областной суд отправил наркокурьеров из Казахстана в тюрьму на 12 лет из-за 4 кг наркотиков

Злоумышленников задержали на границе
Ангелина ЗАКИРОВА
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Наркокурьеров, возвращавшихся в Казахстан, обыскали на границе. Фото:пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Челябинской областиНаркокурьеров, возвращавшихся в Казахстан, обыскали на границе. Фото:пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области
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Двух граждан одной из Центрально-Азиатских республик, которых остановили на границе с 4 кг наркотиков, посадят на 12 лет. Об этом рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Челябинской области.

В июне 2019 года на железнодорожной станции «Троицк» при обыске у двух пассажиров, направлявшихся в Казахстан, нашли 1 кг мефедрона и 3 кг вещества синтетического происхождения (α -пирролидиновалерофенон).

Суд отправил задержанных в колонию строго режима на 12 лет. Фото:пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области

Суд отправил задержанных в колонию строго режима на 12 лет. Фото:пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области

Сотрудники Пограничного управления выяснили, что задержанные сначала прилетели из Нур-Султана в Екатеринбург, потом на такси добрались до Уфы, где в районе трассы М5 забрали спрятанную «закладку». Забрав товар, наркокурьеры приехали в Челябинск, откуда на поезде планировали вернуться в Казахстан. В Костанае злоумышленники планировали сделать «закладки» и сообщить об этом своему координатору. Но план провалился, когда их задержали на границе.

— На основании представленных Пограничным управлением материалов в отношении задержанных лиц следственным отделом УФСБ России по Челябинской области было возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере» (ч.3. ст.30 и п. «б»ч.4 ст.229.1 УК РФ), — рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

Челябинский областной суд признал задержанных виновными и отправил в колонию строго режима на 12 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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