«Ищите место с кондиционером»: в МСЧ рассказали, как жителям Челябинска спасаться от жары

8 Июль 2020 2020-07-08T14:38:15+03:00

Не выходите ну лицу в пекло. Фото: Евгения ГУСЕВА

Уже к пятнице воздух прогреется до +36 градусов

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На Южный Урал вернулась аномальная жара. Ближайшую неделю температура будет выше +30 градусов. Далеко не все с легкостью переносят такую погоду. У хроников могут обостриться сердечно-сосудистые заболевания, а тепловой удар может заработать каждый. В МЧС по Челябинской области рассказали, как спасаться от жары.

1. Поддерживайте прохладу дома. Для этого нужно закрывать окна днем, особенно если квартира на южной стороне дома.

2. Избегайте жару. Старайтесь находиться в самой прохладной комнате дома и по возможности проводите 2-3 часа в общественных зданиях, где установлены кондиционеры. При температуре +35 вентиляторы не спасают — можете заработать тепловой удар. Не ходите на улицу в самое пекло.

3. Не допускайте перегрев тела: принимайте прохладный душ, делайте холодные компрессы или обертывания из мокрых полотенец, обтирайте тело холодной водой, делайте прохладные ванночки для ног. Носите легкую и свободную одежду из натуральных тканей, широкополую шляпу или кепку, а также солнцезащитные очки.

4. Почаще пейте, но избегайте сладкие напитки и алкоголь.

5. Избегайте интенсивной физической нагрузки. Старайтесь находиться в тени.

6. Не оставляйте детей и животных в припаркованных автомобилях.

7. Если вы принимаете какие-то лекарства, храните их при температуре не выше +25 градусов. Если на вашем попечении больной человек, навещайте его хотя бы раз в сутки.

8. Если вы почувствовали головокружение, слабость, тревогу или сильную жажду и головную боль, найдите прохладное место, измерьте температуру. Выпейте воды или фруктового сока, чтобы восполнить потерю жидкости. Отдохните.

9. Если появились болезненные мышечные спазмы (так бывает при длительной физической нагрузке в жару), выпейте раствор, содержащий электролиты для нормализации минерального обмена. Если тепловые спазмы не прекращаются более часа, обращайтесь к медикам.

10. Если у кого-то рядом кожа стала сухой и горячей, появился бред, судороги, человек теряет сознание, вызывайте скорую. А пока она едет, уложите человека в прохладное место с приподнятыми ногами. Разденьте пострадавшего, наложите холодный компресс на шею, подмышечные ямки и паховую область. Обеспечьте приток свежего воздуха, опрыскайте кожу водой. И не давайте пострадавшему парацетамол или аспирин. Если он без сознания, уложите человека на бок.

Таковы главные правила поведения в жару.

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ИСТОЧНИК KP.RU