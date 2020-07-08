«В первый раз отрекаюсь скандалить»: челябинец написал стихотворение Есенина на стене элитного здания

8 Июль 2020 2020-07-08T16:12:00+03:00

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Фотографией необычной надписи на стене новой элитной многоэтажки в ЖК «Лесопарковый» поделился предприниматель Денис Ни. Ею он поделился в социальных сетях.

—Это — настоящее послание строителей жильцам дома на ул. Энтузиастов. Ужасно романтично!, — рассказал бизнесмен.

Отметим, что неизвестный поклонник Есенина создал надпись на бетонной стене с помощью обычного карандаша. Причем сделал он ее без грамматических ошибок, соблюдая все правила орфографии и пунктуации. Известно, что застройщики решили не стирать любовное послание и оставить его в качестве арт-объекта.

Стихотворение «Заметался пожар голубой» было написано Есенином во второй половине 1923 года. Оно вошло в популярный поэтический цикл «Любовь хулигана» и стало его открывающим произведением. Само любовное послание было посвящено актрисе того времени Августе Миклашевской.

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ИСТОЧНИК KP.RU