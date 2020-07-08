В закрытом городе Челябинской области выявлена вспышка коронавируса

Предполагаемых инфицированных уже тестируют на COVID-19 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области в Трехгорном выявили очаг коронавируса в ФГУП «Приборостроительный завод». Девять сотрудников предприятия, которые отдыхали на теплоходном круизе в конце июня, имеют симптомы, схожие с ковидной пневномонией. Руководство завода быстро отреагировало на подозрение о заболевании.

—Всего в круизе участвовал 41 человек. Нам этот список был известен. Все работники, у которых поднялась температура, сразу же были отправлены домой. Был определен круг контактных лиц, чтобы оперативно отреагировать в случае подтверждения диагноза, — сообщил гендиректор ФГУП «ПСЗ» Владислав Белобров на официальной странице предприятия в соцсетях.

На заводе уже была проведена обработка территорий, которые могли посещать предполагаемые инфицированные сотрудники. Также руководство предприятия призвало работников соблюдать все нормы безопасности, связанные с пандемией коронавируса.

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