В Челябинске осудят ОПГ мошенников, которые обманули более 100 человек по всей России

8 Июль 2020 2020-07-08T18:06:36+03:00

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В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении семерых участников ОПГ, которые обманули 108 жителей страны. Всего на скамье подсудимых окажется семеро человек в возрасте от 21 до 32 лет. По данным следствия, они занимались продажей и доставкой автозапчастей, обманывая своих клиентов.

— В ходе переписки либо телефонных переговоров с потерпевшими злоумышленники вводили граждан в заблуждение, отправляя им фотографии автозапчастей и комплектующих, якобы имеющихся у них в наличии, а по факту взятых из сети Интернет и направляли фиктивные договоры купли-продажи. После чего покупатели путем банковских переводов вносили предоплату за товар или производили его полную оплату, — рассказали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Общая сумма причиненного ущерба составила около 1,8 миллиона рублей. На период следствия обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело о мошенничестве уже направлено в суд Курчатовского района города Челябинска. Там оно будет рассмотрено по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU