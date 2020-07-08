ВТБ Лизинг совместно с Лабораторией Умного Вождения запускает специальную программу для умных автомобилей

8 Июль 2020 2020-07-08T18:50:39+03:00

Изменить размер текста: A A

ГК ВТБ Лизинг в рамках программ операционного лизинга и компания «Лаборатория Умного Вождения», российский разработчик и интегратор телематических решений для автомобилей, разработали специальные условия подключения Connected Car устройств для проекта «Умный Автомобиль». Новое решение позволяет клиентам лизинговой компании уменьшить ежемесячные лизинговые платежи.

Программа доступна для всех автомобилей с установленной системой «Элемент» или подключенных к connected car платформе smartdriving.io - Элемент. Она предоставляет клиентам ГК ВТБ Лизинг расширенный сервис мониторинга - отчеты и статистику использования автомобилей, удаленное управление автопарком, а также обеспечивает дополнительную безопасность автомобиля и снижает риск угона машины.

«Благодаря синергии финансового и технологического продукта наши клиенты получают выгодное предложение для приобретения автомобилей в операционный лизинг и сервисов по управлению автопарком. За счет того, что система «Элемент» аккредитована у многих партнеров, ее использование обеспечивает снижение стоимости владения автомобилем, а также повышает сохранность объекта лизинга», – прокомментировал Артем Киселев, директор по продажам продуктов автолизинга ГК ВТБ Лизинг.

Теперь клиенты ГК ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) смогут приобрести автомобиль вместе с интегрированным решением на специальных условиях с предоставлением соответствующих льгот.

«Совместно с ВТБ Лизинг мы нацелены сделать использование умных автомобилей более доступным. Благодаря телематическому оборудованию для автопарков открывается множество новых возможностей: удаленная диагностика технического состояния, контроль стиля вождения, удалённое управление и контроль автомобилей, контроль геозон, статистики использования и множество других доступных сервисов. Теперь всё это стало финансово более выгодно для клиентов ВТБ Лизинг. Мы благодарны нашим партнёрам за доверие и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», - прокомментировал Тимур Кузеев, директор по развитию компании «Лаборатория Умного Вождения».

При интеграции решения «Умный Автомобиль» в программы операционного лизинга ГК ВТБ Лизинг важным аспектом стало наличие у технического партнера действующих проектов с автопроизводителями и аккредитация в страховых компаниях. Благодаря соответствию параметров требованиям страховщиков по риску «Угон», а также стандартов телематических данных выбор партнера был остановлен на компании «Лаборатория Умного Вождения». Разработчик реализует проект с АВТОВАЗ LADA Connect и аккредитован у крупнейших страховых компаний по указанным критериям.

Справка:

«Лаборатория Умного Вождения» - российский разработчик программных и аппаратных решений для сбора телематических данных. Компания создала платформу, объединяющую технологии, данные и автомобили в единую систему. Разработанные компанией инструменты позволяют оптимизировать расходы, защищать от угона и удаленно управлять автомобилем. Страховым компаниям решения «Лаборатории умного вождения» помогают провести селекцию страхового портфеля и сформировать индивидуальные страховые тарифы для клиентов. Автопроизводителям и автопаркам - внедрить инновационные подходы в бизнесе. В число партнеров «Лаборатории Умного Вождения» входят крупные страховые компании, автопроизводители и дилеры.

ВТБ Лизинг - крупнейшая лизинговая компания в России, является частью Корпоративно-инвестиционного бизнеса Группы ВТБ – лидера на рынке инвестиционно-банковских услуг в России. Входит в ТОП-3 лизинговых компаний России по объему нового бизнеса и портфеля.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).