2020-07-08T19:13:51+03:00
Общество

В Челябинске мошенник похитил у 90-летнего пенсионера 40 тысяч рублей

Злоумышленник сыграл на доверчивости старика
Рустам ЯХИН
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Сотрудники банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС сообщениях.Сотрудники банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС сообщениях.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Челябинске 90-летнему пенсионеру позвонил мошенник, который представился сотрудником банка. Он предложил старику перевести деньги на новый счет, чтобы сохранить все сбережения. Пожилой мужчина поверил словам собеседника и выполнил все его инструкции. После этого пенсионер лишился 40 тысячи рублей.

— По данному факту в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража), — рассказали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Сейчас полицейские ищут человека, который обманул пенсионера. Злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Челябинске мошенник похитил у 90-летнего пенсионера 40 тысяч рублей
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