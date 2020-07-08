В Челябинске мошенник похитил у 90-летнего пенсионера 40 тысяч рублей

8 Июль 2020 2020-07-08T19:13:51+03:00

Сотрудники банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС сообщениях. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Изменить размер текста: A A

В Челябинске 90-летнему пенсионеру позвонил мошенник, который представился сотрудником банка. Он предложил старику перевести деньги на новый счет, чтобы сохранить все сбережения. Пожилой мужчина поверил словам собеседника и выполнил все его инструкции. После этого пенсионер лишился 40 тысячи рублей.

— По данному факту в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража), — рассказали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Сейчас полицейские ищут человека, который обманул пенсионера. Злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетяхВКонтакте,Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU