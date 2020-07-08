В Челябинске мошенник похитил у 90-летнего пенсионера 40 тысяч рублей
В Челябинске 90-летнему пенсионеру позвонил мошенник, который представился сотрудником банка. Он предложил старику перевести деньги на новый счет, чтобы сохранить все сбережения. Пожилой мужчина поверил словам собеседника и выполнил все его инструкции. После этого пенсионер лишился 40 тысячи рублей.
— По данному факту в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража), — рассказали в пресс-службе УМВД по Челябинску.
Сейчас полицейские ищут человека, который обманул пенсионера. Злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU