Пытался спастись через окно: в Челябинской области загорелась пятиэтажка

8 Июль 2020 2020-07-08T21:01:43+03:00

По предварительным данным, пострадал один человек. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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На улице Гагарина в Троицке загорелся дом коридорного типа. Простыми словами, это дом, где квартиры расположены вдоль одного коридора. Пожар охватил комнату на втором этаже, а дым от нее заполонил все коридоры. В результате все пути эвакуации были перекрыты. Жильцы не смогли покинуть здание без посторонней помощи.

Пожарные сразу снизили интенсивность огня и начали эвакуировать пострадавших. Всего сотрудники МЧС спасли 21 человека, из них 8 детей. Выяснилось, что даже был желающий выпрыгнуть из окна пятого этажа.

— Пожарные подоспели вовремя — сначала уговорили гражданина, потом поставили лестницу и взобрались к нему. В этот момент другое звено пожарных проникло к нему в комнату через коридор с самоспасателем — несколько глотков воздуха и мужчина почувствовал себя гораздо лучше, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

По предварительной информации, пострадал один человек. Сейчас устанавливается сумма ущерба, причина и все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU