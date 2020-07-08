В Челябинске вновь ограничат движение сразу на нескольких улицах города

8 Июль 2020 2020-07-08T20:50:54+03:00

Водителям следует заранее планировать свой маршрут, чтобы не попасть в пробку Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Публикуем список, чтобы вы могли спланировать маршрут

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В Челябинске, 9 июля, продолжится ремонт дорог. Движение будет ограничено на следующих участках города:

— Ул. Сулимова (от ул. Курчатова до ул. Доватора) — монтаж бортового камня и пандусов (частичное ограничение дорожного движения).

—Ул. Мира (от ул. Сталеваров до Шоссе Металлургов) — монтаж бортового камня и пандусов (частичное ограничение дорожного движения).

—Ул. Новороссийская — работы по поднятию колодцев, укладка асфальтобетонного покрытия (частичное ограничение дорожного движения).

—Ул. Чистопольская — монтаж бортового камня.

—Ул. Машиностроителей — демонтаж бортового камня (частичное ограничение дорожного движения).

— Ул. Третьего Интернационала — нанесение горизонтальной разметки (выполнение работ в ночь).

—Ул. Артиллерийская — установка бортового камня.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU