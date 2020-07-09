2020-07-09T09:47:59+03:00
Общество

Зараженные коронавирусом в Челябинской области на 9 июля 2020 года: еще четыре человека погибли

Свежая статистика минздрава региона
Лидия ПЕСКОВА
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Несмотря на жару коронавирус все еще опасен.Несмотря на жару коронавирус все еще опасен.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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К четвергу, 9 июля, в Челябинской области подтверждены 8822 случая заболевания коронавирусом. Прирост за сутки составил 140 положительных тестов. В среду выписаны 128 человек.

На лечении остаются 3117 южноуральцев.

За прошедшие сутки умерло 4 человека. Все они подхватили инфекцию, уже имея тяжелые заболевания.

Женщина 84 лет умерла от хронической сердечной недостаточности.

Мужчина 68 лет — от гипертонии и хронической болезни почек.

Еще одна погибшая женщина 85 лет имела сахарный диабет и проблемы в сердцем.

Самым молодым погибшим стал 56-летний мужчина, который имел в анамнезе туберкулез и скончался от септического шока.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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