Зараженные коронавирусом в Челябинской области на 9 июля 2020 года: еще четыре человека погибли
К четвергу, 9 июля, в Челябинской области подтверждены 8822 случая заболевания коронавирусом. Прирост за сутки составил 140 положительных тестов. В среду выписаны 128 человек.
На лечении остаются 3117 южноуральцев.
За прошедшие сутки умерло 4 человека. Все они подхватили инфекцию, уже имея тяжелые заболевания.
Женщина 84 лет умерла от хронической сердечной недостаточности.
Мужчина 68 лет — от гипертонии и хронической болезни почек.
Еще одна погибшая женщина 85 лет имела сахарный диабет и проблемы в сердцем.
Самым молодым погибшим стал 56-летний мужчина, который имел в анамнезе туберкулез и скончался от септического шока.
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ИСТОЧНИК KP.RU