2020-07-09T09:21:04+03:00
Происшествия

Фигурант уголовного дела по взяткам при строительстве школы в «Парковом» останется за решеткой

Челябинский областной суд отказался отпустить под домашний арест Евгения Пашкова
Лидия ПЕСКОВА
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Пока Пашков остается в казенных харчах.Пока Пашков остается в казенных харчах.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В четверг, 9 июля, Челябинский областной суд в который раз отказался выпустить из СИЗО бывшего начальника управления капитального строительства Челябинска Евгения Пашкова, которого обвиняют в получении крупной взятки.

— Защита просила отменить постановление районного суда и отпустить Евгения Пашкова под домашний арест. Однако Областной суд, рассмотрев апелляцию, оставил принятое ранее решение без изменений, — рассказали в пресс-службе Челябинского областного суда.

Напомним, Евгения Пашкова и бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева обвиняют в получении особо крупной взятки при строительстве большой школы в микрорайоне Парковый. Следствие полагает, что чиновники приняли деньги у депутата городской думы Сергея Селещука за содействие в получении муниципального контракта на строительство школы. Евгений Тефтелев тоже находился в СИЗО, но ему смягчили меру пресечения и отправили под домашний арест.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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