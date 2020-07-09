Фигурант уголовного дела по взяткам при строительстве школы в «Парковом» останется за решеткой
В четверг, 9 июля, Челябинский областной суд в который раз отказался выпустить из СИЗО бывшего начальника управления капитального строительства Челябинска Евгения Пашкова, которого обвиняют в получении крупной взятки.
— Защита просила отменить постановление районного суда и отпустить Евгения Пашкова под домашний арест. Однако Областной суд, рассмотрев апелляцию, оставил принятое ранее решение без изменений, — рассказали в пресс-службе Челябинского областного суда.
Напомним, Евгения Пашкова и бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева обвиняют в получении особо крупной взятки при строительстве большой школы в микрорайоне Парковый. Следствие полагает, что чиновники приняли деньги у депутата городской думы Сергея Селещука за содействие в получении муниципального контракта на строительство школы. Евгений Тефтелев тоже находился в СИЗО, но ему смягчили меру пресечения и отправили под домашний арест.
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ИСТОЧНИК KP.RU