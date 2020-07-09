2020-07-09T11:28:39+03:00
Происшествия

Коллектор угрожал сжечь дом за долги бывшего мужа хозяйки в Челябинской области

Теперь ему грозят четыре года тюрьмы
Лидия ПЕСКОВА
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Чтобы отстоять дом, женщина обратилась в полицию.Чтобы отстоять дом, женщина обратилась в полицию.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Жительница Пласта попала в неприятную ситуацию. Более двух недель ее терроризировал коллектор, принуждая выплатить долги бывшего мужа, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Бывший супруг гражданки оформил в банке кредит на 60 тысяч рублей, но не смог его погасить. Когда коллекторам стало понятно, что работа с мужчиной не принесет никаких результатов, они решили в обход всех законов требовать деньги с его бывшей жены.

— На протяжении двух недель неизвестный мужчина приезжал к дому женщины и, представляясь сотрудником коллекторского бюро, высказывал в грубой форме угрозу поджечь жилье, где она проживает, угрожал насилием. Тогда гражданка обратилась в полицию, — рассказали в пресс-службе.

Коллектора задержали. Им оказался 35-летний житель Челябинска. Он признался, что знал: его требования незаконны.

Против коллектора возбудили уголовное дело. За вымогательство ему грозят четыре года тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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