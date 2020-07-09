Утонул 12-летний мальчик, приехавший на Южный Урал из Свердловской области
Следственный комитет рассказал еще про один несчастный случай на водоеме в Челябинской области. В минувшую среду, 8 июля, в Нязепетровском районе у тонул школьник из Свердловской области. Парнишке было 12 лет.
— По предварительным данным, мальчик с родителями приехал из Свердловской области на водохранилище на реке Уфа. Ребенок плавал на надувном матрасе и упал в воду, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.
Сейчас следствие восстанавливает ход событий. Проводится экспертиза, которая установит причину смерти ребенка. Силовики проверяют, нет ли в этой истории криминального следа.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU