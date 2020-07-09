Утонул 12-летний мальчик, приехавший на Южный Урал из Свердловской области

9 Июль 2020 2020-07-09T12:44:15+03:00

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Следственный комитет рассказал еще про один несчастный случай на водоеме в Челябинской области. В минувшую среду, 8 июля, в Нязепетровском районе у тонул школьник из Свердловской области. Парнишке было 12 лет.

— По предварительным данным, мальчик с родителями приехал из Свердловской области на водохранилище на реке Уфа. Ребенок плавал на надувном матрасе и упал в воду, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

Сейчас следствие восстанавливает ход событий. Проводится экспертиза, которая установит причину смерти ребенка. Силовики проверяют, нет ли в этой истории криминального следа.

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ИСТОЧНИК KP.RU