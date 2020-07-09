2020-07-09T14:41:00+03:00
Общество

Более 350 тысяч клиентов ВТБ использовали сервис цифрового профиля гражданина при оформлении заявок на кредит

Сервис позволяет заполнять такие заявления в несколько раз быстрее
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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Более 350 тысяч клиентов ВТБ воспользовались сервисом цифрового профиля при оформлении заявлений на кредитные продукты на сайте. Сервис позволяет заполнять такие заявления в несколько раз быстрее. ВТБ одним из первых подключился к пилоту в декабре 2019 года, создав сервис автоматического заполнения анкеты данными с портала «Госуслуги».

Сейчас более 15% всех заявлений ВТБ на кредитные продукты заполняется с помощью цифрового профиля на сайте банка. В настоящее время клиенты могут оформить кредит наличными и программу рефинансирования, получить кредитную карту. Скоро появится возможность заполнения анкет на ипотеку, автокредит и получение дебетовых карт.

Процедура использования цифрового профиля гражданина проста: при заполнении заявки на сайте клиент выбирает «Заполнить данными из Госуслуг», вводит логин и пароль от своего аккаунта на портале. После этого более 80% анкеты заполняется автоматически.

Анкета использует данные из государственных систем, поэтому это существенно повышает вероятность одобрения кредита для клиента. Кроме того, с 1 июля ВТБ в рамках подключения новой версии цифрового профиля стал получать еще больше данных о клиентах из государственных информационных систем, в том числе справку 2НДФЛ, данные из ПФР, КАСКО и ОСАГО. Теперь клиенты смогут заполнять заявления на кредитные продукты еще быстрее, потому что им не нужно будет самостоятельно вводить свои личные данные и сведения о документах — это сделает за них система.

«ВТБ одним из первых подключился к пилоту по созданию цифрового профиля гражданина и еще в декабре 2019 года вывел на свой сайт возможность заполнения анкеты данными из государственных информационных систем. Эта функция позволяет значительно сэкономить время на оформлении заявки и не посещать офис банка, чтобы предоставить документы. За счет своей простоты сервис востребован у клиентов, поэтому в дальнейшем мы планируем распространить его на все продукты», - отметил Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ.

Пилотный проект Банка России совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций был запущен в марте 2019 года. Цифровой профиль гражданина предполагает создание единого источника юридически значимых данных в государственных информационных системах, объединенных на портале «Госуслуги». Граждане могут распоряжаться ими по своему усмотрению.

ВТБ намерен и дальше плотно взаимодействовать с Банком России и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, чтобы клиентам было удобно пользоваться дистанционными сервисами. Ранее банк реализовал возможность открытия счёта по биометрии в режиме онлайн, а также возможность подтверждения или регистрация учётной записи на портале «Госуслуги» в мобильном и интернет-банке ВТБ-Онлайн.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).

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