2020-07-09T14:49:24+03:00
Общество

Председателя избирательного участка оштрафовали за подделку документов в Челябинской области

По словам дамы, она пошла на подлог, чтобы сошлась итоговая статистика
Лидия ПЕСКОВА
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Без подтасовки не сходилась статистика.Без подтасовки не сходилась статистика.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В четверг, 9 июля, Златоустовский городской суд прекратил уголовное дело в отношении председателя избирательного участка № 55 в Златоусте Аллы Лутошкиной. Это связано с тем, что женщина, которую обвинили в фальсификации документов, уже понесла наказание, — ей назначили штраф в размере 15 тысяч рублей.

— Являясь председателем избирательной комиссии избирательного участка № 55 города Златоуста, на выборах губернатора осенью 2019 года Лутошкина внесла заведомо ложные сведения в документы. Она указала в списке голосовавших людей, которые не ходили на выборы. Один из секретарей избирательного участка (его уголовное дело выделено в отдельное производство) по просьбе подсудимой сделал то же самое, — рассказали в пресс-службе городского суда Златоуста.

Суд учел степень общественной опасности преступления, а также личность подозреваемой. Преступление женщина совершила впервые и предприняла меры, чтобы загладить свою вину. По словам Лутошкиной, она пошла на подлог, чтобы скорректировать ранее переданные сведения об избирателях в государственную автоматизированную систему «Выборы» .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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