2020-07-09T16:41:04+03:00
Общество

ВТБ запустил серию онлайн-конференций с представителями эмитентов

Мероприятия проходят еженедельно по вторникам
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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ВТБ Капитал Инвестиции развивают цифровые коммуникации с клиентами: запущен цикл онлайн-конференций с эмитентами. В рамках мероприятия частные инвесторы могут задавать интересующие вопросы о деятельности компаний, акции которых торгуются на бирже. Представители компаний совместно с командой аналитиков ВТБ Капитал Инвестиции отвечают на них в режиме онлайн. Мероприятия проходят еженедельно по вторникам. На следующей неделе состоится конференция с участием МТС. В ближайших планах проведение встреч с X5 Retail Group и Mail.Ru Group.

Повышение финансовой грамотности в стране является одной из важных задач ВТБ Капитал Инвестиции. Новый цикл конференций дополнит работу по этому направлению. В 2019 г. был запущен образовательный проект Школа инвестора ВТБ: на специальном разделе сайта банка в удобном формате представлена подборка материалов по рынку ценных бумаг, записанные сотрудниками ВТБ виджеты, предложены мини-курсы с оценкой знаний на базе тестов. В 2020 г. с началом пандемии COVID-19 на базе Школы инвестора запущен еще один важный проект: еженедельные онлайн-конференции на тему инвестиций, в ходе которых любой желающий может задать вопрос. Аналитическая команда и другие представители ВТБ Капитал Инвестиции предоставляют на него ответ в электронной форме в режиме онлайн. К настоящему моменту проведено уже 17 мероприятий, в них приняло участие более 30 тысяч человек.

В рамках уже состоявшейся конференции с представителем компании Полюс, участники мероприятия задавали вопросы о перспективах изменения дивидендной политики, возможностях сделок по слияниям и поглощениям, прогнозах по ценам на золото на ближайшую перспективу. Ознакомится с ответами компании можно в разделе конференции на сайте Школы инвестора ВТБ.

«В ходе бизнес-диалогов с нашими аналитиками мы даем возможность начинающим инвесторам и тем, кто уже давно работает на рынке, получить консультацию в режиме онлайн, экспертный взгляд на волнующие вопросы. Теперь в дополнение к этому мы предлагаем еще одну опцию – пообщаться напрямую с представителями эмитентов. Создание и развитие такой системы коммуникаций должно сделать инвестиции проще, понятнее и прозрачнее. Мы видим большой спрос на такие мероприятия и позитивный отклик от аудитории, поэтому и дальше будем развивать данный проект. Интерес к инвестициям в России сейчас растет стремительными темпами, наша задача – поддержать его и предоставить все возможности для того, чтобы их инструменты работали максимально эффективно», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).

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