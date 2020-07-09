2020-07-09T17:17:34+03:00
Общество

Деревья, кустаринки, светодиоодные экраны и сквер: В Челябинске благоустроят дорогу в аэропорт

Работы будут вестись до конца текущего года
Рустам ЯХИН
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Работы по благоустройству уже идут полным ходом. Фото: пресс-служба администрации ЧелябинскаРаботы по благоустройству уже идут полным ходом. Фото: пресс-служба администрации Челябинска
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В Челябинске на участке автодороги Аэропорт — Бродокалмакский тракт планируют полномасштабное благоустройство территории. Преобразования коснутся въездной стелы, транспортного кольца ЧМЗ и территории у речки Черная.

На участке Бродокалмакский тракт — въездная стела установят новые дополнительные посадочные площадки для пассажиров, а также плиточный тротуар и газон вокруг самой стелы «Челябинск. Счастливого пути». Помимо этого, власти планируют озеленение территории из восьми видов деревьев и кустарников.

А на транспортном кольце ЧМЗ установят два больших мультимедийных светодиодных экрана, обустроят новые цветочные клумбы и высадят деревья. На этом участке уже смонтированы фундаменты под металлоконструкции.

В районе Черной речки администрация города планирует благоустройство остановки общественного транспорта, асфальтирование проезда вдоль реки, ремонт пешеходной части моста и установку нового светодиодного освещения. Кроме того, на этом участке пройдет благоустройство вокруг будущего арт-объекта, в том числе установка урн, монтаж скамеек и обустройство основания под скульптуру.

Новое озеленение также будет на участке от речки Черная до Аэропорта. Там также установят сквер у въезда в аэропорт и освещение с нижней подсветкой.

Сейчас уже завершены работы по строительству проездов от магистрали к СНТ «Мечел», В скором времени закончится ремонт пешеходной части моста и обустройства плиточного тротуара от остановок к товариществу.

Как рассказали в пресс-службе мэрии города, всего планируется высадить порядка 500 деревьев восьми видов и почти 160 кустарников. Также около 160 зеленых насаждений, признанных аварийными, будут снесены после получения соответствующего разрешения на каждую единицу от Управления экологии и природопользования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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