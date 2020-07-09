В Челябинске ограничат движение сразу на 8 улицах города
В Челябинске, 10 июля, продолжится ремонт дорог. Движение будет ограничено на следующих участках города:
— Ул. Сулимова (от ул. Курчатова до ул. Доватора) — монтаж бортового камня и пандусов (Движение будет перекрыто частично).
— Ул. Мира (от ул. Сталеваров до Шоссе Металлургов) — монтаж бортового камня и пандусов. (Движение будет перекрыто частично).
— Ул. Новороссийская — работы по поднятию колодцев и укладке асфальтобетонного покрытия. (полное ограничение дорожного движения в ночное время).
— Ул. Чистопольская — монтаж бортового камня.
— Ул. Машиностроителей — демонтаж бортового камня (Движение будет перекрыто частично).
— Ул. Третьего Интернационала — нанесение горизонтальной разметки (выполнение работ в ночь).
— Ул. Артиллерийская — установка бортового камня.
— Ул. Молодогвардейцев на участке от Университетской Набережной до Братьев Кашириных — укладка асфальтобетонного покрытия (частичное перекрытие дорожного движения).
Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.
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ИСТОЧНИК KP.RU