В Челябинске ограничат движение сразу на 8 улицах города

9 Июль 2020 2020-07-09T19:01:12+03:00

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Публикуем список, чтобы вы могли заранее спланировать маршрут

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В Челябинске, 10 июля, продолжится ремонт дорог. Движение будет ограничено на следующих участках города:

— Ул. Сулимова (от ул. Курчатова до ул. Доватора) — монтаж бортового камня и пандусов (Движение будет перекрыто частично).

— Ул. Мира (от ул. Сталеваров до Шоссе Металлургов) — монтаж бортового камня и пандусов. (Движение будет перекрыто частично).

— Ул. Новороссийская — работы по поднятию колодцев и укладке асфальтобетонного покрытия. (полное ограничение дорожного движения в ночное время).

— Ул. Чистопольская — монтаж бортового камня.

— Ул. Машиностроителей — демонтаж бортового камня (Движение будет перекрыто частично).

— Ул. Третьего Интернационала — нанесение горизонтальной разметки (выполнение работ в ночь).

— Ул. Артиллерийская — установка бортового камня.

— Ул. Молодогвардейцев на участке от Университетской Набережной до Братьев Кашириных — укладка асфальтобетонного покрытия (частичное перекрытие дорожного движения).

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU