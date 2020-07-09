Навесы с растениями и велодорожки: в Челябинске обустроят набережную озера Смолино

9 Июль 2020 2020-07-09T20:44:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Ремонт набережной на берегу озера Смолино в Челябинске планируют закончить уже в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

На благоустраиваемой территории появится зона отдыха протяженностью 500 метров. Власти планируют сделать на ней перголу, то есть навес с вьющимися растениями, качели, пешеходные и велосипедные дорожки, а также детскую площадку с безопасным покрытием. Всего на выполнение этих работ выделено порядка 21 млн рублей.

— Обязательно будет освещение, чтобы люди могли гулять вечерами, и беспрепятственный доступ для всех категорий граждан, — уточнил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

В проекте набережная выглядит симпатично. Фото: администрация Челябинска

Также администрацией города планируется озеленение набережной. На благоустраиваемой территории высадят 134 дерева.

В пресс-службе мэрии подчеркнули, что в этом году в Челябинске по программе «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроено 11 территорий на общую сумму 180 млн руб. Денежные средства направлены из федерального, областного и городского бюджетов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU