Феи и гномы: в Челябинске художники раскрасили деревья

9 Июль 2020 2020-07-09T23:08:23+03:00

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В Челябинске на деревьях появились сказочные персонажи. Рисунки заметили горожане, гуляющие в бору возле «Уральской молнии». Художники изобразили на местах среза коры фей, дриад, ангелов и других мифических существ.

Находкой поделились в соцсетях. Кто и зачем рисовал эти рисунки, пока что остается загадкой. Рисунки подписаны хештегом #мечелгороду. Челябинцы предположили, что так город готовят ко дню Металлурга, который пройдет 19 июля.

Фото: vk.com / Татьяна Галкина

Фото: vk.com / Татьяна Галкина

Фото: vk.com / Татьяна Галкина

Фото: vk.com / Татьяна Галкина

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ИСТОЧНИК KP.RU