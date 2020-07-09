Феи и гномы: в Челябинске художники раскрасили деревья
В Челябинске на деревьях появились сказочные персонажи. Рисунки заметили горожане, гуляющие в бору возле «Уральской молнии». Художники изобразили на местах среза коры фей, дриад, ангелов и других мифических существ.
Находкой поделились в соцсетях. Кто и зачем рисовал эти рисунки, пока что остается загадкой. Рисунки подписаны хештегом #мечелгороду. Челябинцы предположили, что так город готовят ко дню Металлурга, который пройдет 19 июля.
Фото: vk.com / Татьяна Галкина
Фото: vk.com / Татьяна Галкина
Фото: vk.com / Татьяна Галкина
Фото: vk.com / Татьяна Галкина
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ИСТОЧНИК KP.RU