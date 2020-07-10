Школьники из Челябинска разработали беспилотник для картографирования местности

10 Июль 2020 2020-07-10T08:39:28+03:00

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Челябинские школьники из технопарка Кванториум под руководством опытных наставников разработали беспилотник. Такой заказ поступил от федеральной сети ГК Строительная геодезия, и ребята на протяжении нескольких месяцев трудились над проектом, подбирали комплектующие для летательного аппарата, собирали схему из датчиков и программировали полетный микроконтроллер. За время работы воспитанники технопарка освоили теорию полета, основы аэродинамики, электросхематехнику и языки программирования.

— На площадке Кванториума реализован не один десяток проектов. Наши воспитанники — это будущее российской науки. Еще один реализованный проект это доказывает, — рассказал руководитель Регионального центра технического творчества Владислав Халамов.

Наставники помогали ребятам осуществить задуманное Фото: robo74.ru

С помощью подобных беспилотников можно фотографировать план местности. Полученные снимки используются для создания карт, установления границ населенных пунктов, инвентаризации автомобильных дорог и выявления незаконных построек.

Директор компании ГК Строительная геодезия рассказал, что для разработки беспилотника воспитанников Кванториума выбрали неслучайно.

— Мы обратились именно в Кванториум, а не именитые конструкторские фирмы, потому что я знаю, что детское воображение безгранично, у них не «зашорено» мышление, ребята предлагают такие нестандартные решения, до которых почему-то умные дядьки никак не могут дойти, — рассказал технический директор ГК Строительная Геодезия Александр Лосев.

Первый полет прошел успешно Фото: robo74.ru

Первые испытания разработанной модели прошли успешно, поэтому заказчик продолжит работу с детским технопарком. Теперь ребята будут совершенствовать беспилотник и добиваться, чтобы он мог летать на расстоянии 25 км в течение двух часов без подзарядки.

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ИСТОЧНИК KP.RU