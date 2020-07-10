В Челябинске отечественная легковушка сбила мотоциклиста на перекрестке
Авария произошла 9 июля в 21:40 на пересечении улиц Университетская набережная и Ак. Королева. По данным ГИБДД, 33-летний мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ-2106» разворачивался на перекрестке. В это время навстречу ему ехал мотоцикл Yamaha.
— Два транспортных средства столкнулись, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинску. — После столкновения мотоцикл наехал на бордюр.
Пострадавший мотоцикл Фото: Управление ГИБДД по Челябинску
За мотоциклистом приехала скорая помощь Фото: Управление ГИБДД по Челябинску
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU