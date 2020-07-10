2020-07-10T07:39:33+03:00
Происшествия

В Челябинске отечественная легковушка сбила мотоциклиста на перекрестке

Пострадавшего увезли в больницу
Сергей СОТНИКОВ
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Авария произошла на Северо-западе Челябинска Фото: Управление ГИБДД по ЧелябинскуАвария произошла на Северо-западе Челябинска Фото: Управление ГИБДД по Челябинску
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Авария произошла 9 июля в 21:40 на пересечении улиц Университетская набережная и Ак. Королева. По данным ГИБДД, 33-летний мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ-2106» разворачивался на перекрестке. В это время навстречу ему ехал мотоцикл Yamaha.

— Два транспортных средства столкнулись, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинску. — После столкновения мотоцикл наехал на бордюр.

Пострадавший мотоцикл Фото: Управление ГИБДД по Челябинску

Пострадавший мотоцикл Фото: Управление ГИБДД по Челябинску

За мотоциклистом приехала скорая помощь Фото: Управление ГИБДД по Челябинску

За мотоциклистом приехала скорая помощь Фото: Управление ГИБДД по Челябинску

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ИСТОЧНИК KP.RU

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