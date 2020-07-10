Росприроднадзор проверил чистоту воздуха в городах Челябинской области

10 Июль 2020 2020-07-10T08:46:04+03:00

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Жители Челябинска и Магнитогорска пожаловались на грязный воздух, из-за которого на улице очень тяжело дышать. На обращения горожан отреагировали сотрудники Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. 8 и 9 июля они провели рейды, направленные на выявление нарушений закона в области защиты атмосферного воздуха.

Как сообщили в пресс-службе Росприроднадзора, сотрудники использовали современные передвижные лаборатории. Они взяли пробы воздуха в Магнитогорске и Челябинске, а теперь отправят их на анализ. По результатам исследований ведомство примет необходимые меры для устранения нарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU