2020-07-10T08:46:04+03:00
Общество

Росприроднадзор проверил чистоту воздуха в городах Челябинской области

Взятые пробы отправили на анализ
Сергей СОТНИКОВ
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Ведомство использует передвижную лабораторию Фото: Пресс-служба РосприроднадзораВедомство использует передвижную лабораторию Фото: Пресс-служба Росприроднадзора
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Жители Челябинска и Магнитогорска пожаловались на грязный воздух, из-за которого на улице очень тяжело дышать. На обращения горожан отреагировали сотрудники Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. 8 и 9 июля они провели рейды, направленные на выявление нарушений закона в области защиты атмосферного воздуха.

Как сообщили в пресс-службе Росприроднадзора, сотрудники использовали современные передвижные лаборатории. Они взяли пробы воздуха в Магнитогорске и Челябинске, а теперь отправят их на анализ. По результатам исследований ведомство примет необходимые меры для устранения нарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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