2020-07-10T09:23:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 10 июля 2020 года: среди погибших — молодая пациентка

Минздрав озвучил количество зараженных коронавирусом в Челябинской области
Сергей СОТНИКОВ
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Врачи продолжают бороться с вирусомВрачи продолжают бороться с вирусомФото: Валентина ВАГАНОВА
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Как сообщает минздрав Челябинской области, на утро 10 июля в регионе зафиксировано 8963 случаев заболевания COVID-19. За сутки количество заболевших увеличилось на 141 человека.

При этом из больниц выписаны 156 человек, а всего с начала пандемии выздоровели 5642 пациентов. Еще 3098 человек проходят лечение.

Среди умерших за прошедшие сутки четыре человека, коронавирус для всех погибших являлся сопутствующим заболеванием:

— сахарный диабет, гипертоническая болезнь — мужчина, 72 года, Магнитогорск;

— атеросклеротическая болезнь сердца, стенозирующий атеросклероз коронарных артерий — женщина, 68 лет, Саткинский район

— сахарный диабет с множественными осложнениями, полиорганная недостотачность — женщина, 29 лет, Кизильский район;

— ишемическая кардиомиопатия, гипертоническая болезнь — мужчина, 64 года, Брединский район.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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