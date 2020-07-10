Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 10 июля 2020 года: среди погибших — молодая пациентка
Как сообщает минздрав Челябинской области, на утро 10 июля в регионе зафиксировано 8963 случаев заболевания COVID-19. За сутки количество заболевших увеличилось на 141 человека.
При этом из больниц выписаны 156 человек, а всего с начала пандемии выздоровели 5642 пациентов. Еще 3098 человек проходят лечение.
Среди умерших за прошедшие сутки четыре человека, коронавирус для всех погибших являлся сопутствующим заболеванием:
— сахарный диабет, гипертоническая болезнь — мужчина, 72 года, Магнитогорск;
— атеросклеротическая болезнь сердца, стенозирующий атеросклероз коронарных артерий — женщина, 68 лет, Саткинский район
— сахарный диабет с множественными осложнениями, полиорганная недостотачность — женщина, 29 лет, Кизильский район;
— ишемическая кардиомиопатия, гипертоническая болезнь — мужчина, 64 года, Брединский район.
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ИСТОЧНИК KP.RU