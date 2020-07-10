2020-07-10T10:33:52+03:00
Общество

В Челябинской области снова ограничат движение для большегрузов

Такие меры приняты из-за жары
Сергей СОТНИКОВ
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Подрядчики активно поливают трассы Фото: ФКУ Упрдор "Южный Урал"Подрядчики активно поливают трассы Фото: ФКУ Упрдор "Южный Урал"
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Устоявшаяся жара на Южном Урале снова не дает водителям грузовиков свободно перемещаться по дорогам. Как сообщает ФКУ Упрдор «Южный Урал», в связи с прогнозируемой температурой на федеральных трассах региона вводятся ограничения на перевозку грузов. Речь идет о следующих участках дороги:

— М-5 «Урал» на участке км 1548+651 — 1871+37;

— М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу, на участке км 11+400 — 130+169;

— А-310 (ЧелябинскТроицк) на участке км 16+270 — км 146+128;

— Р-254 «Иртыш» на участке км 12+960 — км 55+450 в Челябинской области и на участке км 55+450; — 465+331 в Курганской области, а также на участке км 0+000 — км 91+000 (подъезд к г. Тюмень);

— Р-354 на участке 125+000 — 356+000 (Екатеринбург-Шадринск-Курган).

Ограничения будут действовать сегодня с 12:00 до 22:00. Регулировать дорожные участки будут сотрудники ГИБДД, совместно с подрядными организациями они также осуществят пролив проезжей части.

Пролив трассы в Челябинской области.

Подрядчики поливают трассу в Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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