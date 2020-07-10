Известный эко-активист стал членом Общественной палаты Челябинской области

10 Июль 2020 2020-07-10T11:08:00+03:00

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Накануне состоялось заочное голосование членов Общественной палаты региона по вопросу замещения вакантного места. В результате победил эко-активист Дмитрий Закарлюкин. Вторым кандидатом на место в ОП был тренер по спортивной гимнастике Иван Новиков.

Эко-активист поделился планами, которые хочет осуществить.

— Хочу создать работающий механизм обсуждения экологических вопросов, написал Дмитрий на своей страничке ВКонтакте. — Такой, чтобы голос общества был высказан и гарантировано услышан. За 8 лет своей общественной деятельности я встретил очень много профессионалов среди обычных людей. Им есть что сказать, они знают что делать, но их никто не спрашивает и даже чаще затыкают. Кому хочется после такого хоть что-то доказывать? А между тем люди — это наш главный актив. Коллективный мозговой штурм способен найти уникальные решения!

На счету Дмитрия Закарлюкина множество проектов, в которых он участвовал и выступал организатором. Среди них ежегодные волонтерские уборки «Сделаем», организация и участие в посадке более 3000000 деревьев в Челябинской области, создание сервиса по доставке отходов на переработку «Экотакси», проекты «Вещеворот» и «Разделяйка» и многое другое.

Медицинские маски будут разлагаться сотни лет, но из них можно делать лавочки и лежачих полицейских, — Дмитрий Закарлюкин 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU