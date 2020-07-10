КСП проверит траты Минкульта Челябинской области на организацию ШОС и БРИКС
По данным Контрольно-счетной палаты Челябинской области, с 20 июля начнется подсчет расходов на организацию ШОС и БРИКС. Под проверку попало региональное Министерство культуры и шесть подведомственных организаций.
— Основной вопрос проверки: использование средств областного бюджета на приобретение основных фондов в рамках подготовки к проведению саммитов ШОС и БРИКС, — сообщили в пресс-службе КСП Челябинской области.
Данная проверка пройдет в рамках предусмотренного годового плана.
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ИСТОЧНИК KP.RU