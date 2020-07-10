КСП проверит траты Минкульта Челябинской области на организацию ШОС и БРИКС

10 Июль 2020 2020-07-10T11:30:44+03:00

Мероприятия должны были пройти в этом году

Изменить размер текста: A A

По данным Контрольно-счетной палаты Челябинской области, с 20 июля начнется подсчет расходов на организацию ШОС и БРИКС. Под проверку попало региональное Министерство культуры и шесть подведомственных организаций.

— Основной вопрос проверки: использование средств областного бюджета на приобретение основных фондов в рамках подготовки к проведению саммитов ШОС и БРИКС, — сообщили в пресс-службе КСП Челябинской области.

Данная проверка пройдет в рамках предусмотренного годового плана.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU