Показываем, как челябинец выгуливает гусей на ЧТЗ
Челябинец выгуливает трех гусей прямо в городе на ЧТЗ. Об этом рассказал активист Лев Владов в группе «Челябинский урбанист».
Прогулка гусей в Челябинске. Видео: vk.com/chelurban.
На видео попала очаровательная прогулка челябинца с гусями. На кадрах, птицы друг за другом, немного переваливаясь, переходят дорогу. Похоже, пернатые не боятся выходить в город и спокойно следуют за хозяином. В конце ролика челябинец вместе с гусями уже спокойно идет по лесистой местности.
Пользователи соцсетей боятся за животных, которые в 30-градусную жару идут по раскаленному асфальту:
— А их лапкам не горячо по асфальту ходить?
Другой подписчик вспоминает, что в Челябинске уже не в первый раз выгуливают домашних животных:
— В прошлом году через мост около «Родника» через Университетскую Набережную дружно прошла группа из 5 или 6 коз. Постояли на светофоре (как будто соображают) и всей кучей потопали на «зеленый» через дорогу.
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ИСТОЧНИК KP.RU