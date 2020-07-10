Показываем, как челябинец выгуливает гусей на ЧТЗ

10 Июль 2020 2020-07-10T12:11:21+03:00

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Челябинец выгуливает трех гусей прямо в городе на ЧТЗ. Об этом рассказал активист Лев Владов в группе «Челябинский урбанист».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/789754" frameborder="0"></iframe> Прогулка гусей в Челябинске. Видео: vk.com/chelurban.

На видео попала очаровательная прогулка челябинца с гусями. На кадрах, птицы друг за другом, немного переваливаясь, переходят дорогу. Похоже, пернатые не боятся выходить в город и спокойно следуют за хозяином. В конце ролика челябинец вместе с гусями уже спокойно идет по лесистой местности.

Пользователи соцсетей боятся за животных, которые в 30-градусную жару идут по раскаленному асфальту:

— А их лапкам не горячо по асфальту ходить?

Другой подписчик вспоминает, что в Челябинске уже не в первый раз выгуливают домашних животных:

— В прошлом году через мост около «Родника» через Университетскую Набережную дружно прошла группа из 5 или 6 коз. Постояли на светофоре (как будто соображают) и всей кучей потопали на «зеленый» через дорогу.

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ИСТОЧНИК KP.RU