2020-07-10T14:45:49+03:00
Происшествия

В Челябинской области дело преступной группировки, похитившей 20 млн рублей, направили в суд

Обвиняемые занимались нелегальной банковской деятельностью
Сергей СОТНИКОВ
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Дело рассмотрит Советский районный судДело рассмотрит Советский районный судФото: Иван ВИСЛОВ
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Прокуратура Челябинской области направила в Сосновский районный суд уголовное дело в отношении шестерых жителей региона.

По версии следствия, обвиняемые с 2012 по 2016 год нелегально занимались банковской деятельностью. Не имея лицензии, они осуществляли денежные переводы юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.

— Преследуя корыстные интересы, обвиняемые переводили безналичные деньги «клиентов» на расчетные счета подконтрольных им организаций по фиктивным основаниям, с указанием в назначении платежа товаров, работ или услуг, якобы поставленных или выполненных «клиентам» подконтрольными организациями, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Поступившие деньги безналичным путем перечислялись с одного расчетного счета подконтрольной организации на другой, что создавало видимость финансово-хозяйственной деятельности организаций.

Участники преступной группы выдавали наличные с удержанием денежного вознаграждения, которое составляло не менее 4,5% от суммы, выведенной в оборот для передачи «клиентам». Общий доход от деятельности обвиняемых составил свыше 20 млн рублей.

Все шестеро обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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