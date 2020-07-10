В Челябинской области уменьшат давление воды из-за аномальной жары
На Южный Урал пришла аномальная жара, из-за которой потребление воды увеличилось. В связи с этим в Копейске решили составить график подачи воды, чтобы в определенные часы уменьшать давление:
00:00 — 05:00 — снижение давления на ВНС до 1,0 Атм;
05:00 — 11:00 — рабочий режим;
11:00 — 17:00 — снижение давления на ВНС до 1,0 Атм;
17:00 — 23:00 — рабочий режим;
23:00 — 24:00 — снижение давления на ВНС до 1,0 Атм.
График будет действовать с сегодняшнего дня до 19 июля, его уже согласовал Глава Копейского городского округа.
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ИСТОЧНИК KP.RU