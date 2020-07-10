В Челябинской области уменьшат давление воды из-за аномальной жары

10 Июль 2020 2020-07-10T14:20:07+03:00

Люди стали больше расходовать воду

Изменить размер текста: A A

На Южный Урал пришла аномальная жара, из-за которой потребление воды увеличилось. В связи с этим в Копейске решили составить график подачи воды, чтобы в определенные часы уменьшать давление:

00:00 — 05:00 — снижение давления на ВНС до 1,0 Атм;

05:00 — 11:00 — рабочий режим;

11:00 — 17:00 — снижение давления на ВНС до 1,0 Атм;

17:00 — 23:00 — рабочий режим;

23:00 — 24:00 — снижение давления на ВНС до 1,0 Атм.

График будет действовать с сегодняшнего дня до 19 июля, его уже согласовал Глава Копейского городского округа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU