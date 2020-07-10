На озере Увильды в Челябинской области во время рейда Минэкологии снесли незаконный забор

10 Июль 2020 2020-07-10T14:56:09+03:00

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Сегодня сотрудники Минэкологии, полиции и ОГУ «Особо охраняемые территории Челябинской области» совместно с главой Аргаяшского района Игорем Ишимовым провели рейд на озере Увильды. Ведомства оценили, насколько хорошо предоставляется доступ отдыхающих к воде, а также проверили незаконность местных построек.

Специалисты прошлись по береговой линий Аргаяшского района и обнаружили порядка 20 нелегальных заборов. В скором времени все владельцы построек получат предписание на их снос.

— Во время объезда получили сообщение от пользователей соцсетей, — сообщил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков. — Жители поселка Увильды сообщили, что в районе гостевого комплекса «Лион» был восстановлен забор, который ранее демонтировался. Мы оперативно выехали на место, вызвали собственника земельного участка. Был произведен демонтаж тридцатиметрового забора, для жителей открыли калитки. Работа по обеспечению свободного доступа граждан к водным объектам будет продолжена.

Демонтировать забор пришлось сразу же Фото: Министерство Экологии Челябинской области

Фото: Министерство Экологии Челябинской области

Рейды проведут и в других районах, прилегающих к водоему, такая же работа ведется на озере Тургояк. Мероприятия проходят в рамках выполнения поручения губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

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ИСТОЧНИК KP.RU