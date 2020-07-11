МЧС Челябинской области предупреждает о сильном ливне, крупном граде и шквалистом ветре
МЧС предупреждает, что 11 июля по Челябинской области ударит стихия: сильный дождь, ливень, град, местами крупный, и шквалистый ветер со скоростью 25-27 м/с. Ухудшение погоды прогнозируют до конца дня в отдельных районах региона.
Также в МЧС сообщают о вероятности возникновения аварийных ситуаций. Южноуральцам советуют не прятаться возле стен домов, деревьев, рекламных щитов и остановок общественного транспорта. Безопаснее всего укрыться от непогоды в подъезде здания.
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ИСТОЧНИК KP.RU