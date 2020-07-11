Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 11 июля 2020 года: стабильный прирост

11 Июль 2020 2020-07-11T09:26:28+03:00

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Минздрав озвучил свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области. На утро 11 июля зарегистрировали 138 новых случаев. Всего под присмотров врачей находится 3152 заболевших.

За сутки выписан и отправлен домой 81 пациент. С начала пандемии в регионе 5723 человека переболели COVID-19.

За прошедший день трое зараженных коронавирусом скончались. У всех погибших были тяжелые хронические заболевания:

— пациентка, 82 года: ишемическая кардиомиопатия, гипертоническая болезнь;

— пациентка, 81 года: сахарный диабет, гипертоническая болезнь ;

— пациентка, 67 лет: сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность.

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ИСТОЧНИК KP.RU