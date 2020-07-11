Котенок может задохнуться: жительница Челябинской области пожаловались на соседку, которая оставляет питомца на 30-градусной жаре

11 Июль 2020 2020-07-11T11:40:49+03:00

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Жительница Магнитогорска пожаловалась на свою престарелую соседку, которая оставляет котенка на жаре:

— Напротив моего дома живет бабушка, которая каждый день выкидывает этого маленького котенка между рамой на жару в 30 градусов. На просьбы этого не делать или отдать котенка не реагирует.

Она записала на видео, как котенок бегает за окном, не может успокоится и громко мяукает.

Котенка оставили на 30-градусной жаре.

Пользователей соцсетей, видимо, так задела эта ситуация, что они начали советовать насильно забрать питомца у старушки:

— Разбить окно и забрать, а лучше на видео записать, как просите отдать и получаете отказ. И тогда спокойно бейте окно и забирайте, иначе котенок умрет или задохнется от жары.

Один подписчик даже съездил на улицу Белинского, где живет хозяйка животного, и проверил. Но котенка там уже не оказалось, тогда неравнодушный южноуралец пообещал обратиться к участковому.

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ИСТОЧНИК KP.RU