В магазине отказались обслуживать челябинку, которая надела пакет вместо маски

11 Июль 2020 2020-07-11T14:19:10+03:00

Челябинка с пакетом на лице требовала, чтобы ее обслужили. Фото: vk.com/chel4m3

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В соцсетях появилось видео из продуктового магазина в Челябинске, где кассир не хочет обслуживать клиентку, которая надела на лицо пакет вместо маски.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/789930" frameborder="0"></iframe> Челябинска забыла маску и решила надеть вместо нее пакет. Видео: vk.com/chel4m3.

Девушка настаивала, что пакет ничем не хуже маски, и не понимает, почему ей не пробивают товар.

— Такой бред. На каком основании вы меня не обслуживаете? Я самоизолирована, я не дышу на вас. В остальных сетях везде обслуживают, — возмущается покупательница. — Человек, больной коронавирусом, может ходить по магазину, трогать продукты руками, выбирать. А на кассе вы его не обслуживаете.

Сотрудник гипермаркета говорит, что такое происходит не в первый раз, и все клиенты повторяют примерно одно и то же.

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ИСТОЧНИК KP.RU