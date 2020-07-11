В магазине отказались обслуживать челябинку, которая надела пакет вместо маски
В соцсетях появилось видео из продуктового магазина в Челябинске, где кассир не хочет обслуживать клиентку, которая надела на лицо пакет вместо маски.
Челябинска забыла маску и решила надеть вместо нее пакет. Видео: vk.com/chel4m3.
Девушка настаивала, что пакет ничем не хуже маски, и не понимает, почему ей не пробивают товар.
— Такой бред. На каком основании вы меня не обслуживаете? Я самоизолирована, я не дышу на вас. В остальных сетях везде обслуживают, — возмущается покупательница. — Человек, больной коронавирусом, может ходить по магазину, трогать продукты руками, выбирать. А на кассе вы его не обслуживаете.
Сотрудник гипермаркета говорит, что такое происходит не в первый раз, и все клиенты повторяют примерно одно и то же.
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ИСТОЧНИК KP.RU