Текслер дал старт автопробегу ретро-автомобилей

11 Июль 2020 2020-07-11T15:13:07+03:00

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Алексей Текслер дал старт автопробегу, который состоялся в честь присвоения Челябинску звания «Города трудовой доблести». Фронтовые машины проехали от ЧТЗ до Аллеи Славы. Затем он прокатился на легендарном Т-34.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/789937" frameborder="0"></iframe> Алексей Текслер на танке Т-34. Видео: t.me/poolN74.

У губернатора остались «серьезные впечатления»:

— Я был сейчас внутри, там мало места. Команда должна работать как часы. Это трудная, даже тяжелая задача. Такие серьезные впечатления. Я это запомню на всю жизнь. Это не просто прокатился. Это дань памяти тем людям, которые делали эти танки, воевали. Серьезные впечатления.

Губернатор также побывал на выставке боевых машин в музее ЧТЗ и осмотрел автомобили военного времени на территории завода. В конце Текслер оставил благодарность в книге отзывов.

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ИСТОЧНИК KP.RU