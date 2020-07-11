Текслер дал старт автопробегу ретро-автомобилей
Алексей Текслер дал старт автопробегу, который состоялся в честь присвоения Челябинску звания «Города трудовой доблести». Фронтовые машины проехали от ЧТЗ до Аллеи Славы. Затем он прокатился на легендарном Т-34.
Алексей Текслер на танке Т-34. Видео: t.me/poolN74.
У губернатора остались «серьезные впечатления»:
— Я был сейчас внутри, там мало места. Команда должна работать как часы. Это трудная, даже тяжелая задача. Такие серьезные впечатления. Я это запомню на всю жизнь. Это не просто прокатился. Это дань памяти тем людям, которые делали эти танки, воевали. Серьезные впечатления.
Губернатор также побывал на выставке боевых машин в музее ЧТЗ и осмотрел автомобили военного времени на территории завода. В конце Текслер оставил благодарность в книге отзывов.
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ИСТОЧНИК KP.RU