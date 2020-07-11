2020-07-11T15:43:52+03:00
Общество

Эксперт рассказал об истинных причинах загадочной гибели группы Дятлова

Завершена прокурорская проверка, которую инициировала «Комсомольская правда»
Владимир КАЦ
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Туристы попали под лавину, а потом погибли из-за переохлаждения. Фото: Фонд памяти группы ДятловаТуристы попали под лавину, а потом погибли из-за переохлаждения. Фото: Фонд памяти группы Дятлова
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Эксперт-юрист Андрей Курьяков на пресс-конференции в редакции «Комсомольской правды» рассказал, что по итогам прокурорской проверки стало ясно, что группа Дятлова погибла из-за переохлаждения. Об этом сообщает KP.ru.

— Одна из версий частных исследований, что лавина накрыла всех туристов. Но это не совсем так, — говорит Курьянов.

Когда начался снежный оползень, студенты смогли выбраться из палатки. Дальше группа отошла на 50 метров к каменной гряде. Они уже не смогли вернуться к палатке из-за плохой видимости (6-11 метров). Но в момент схода лавины погода резко ухудшилась: ветер усилился до 20 м/с, температура упала до минус 40-45 градусов. В результате туристы погибли из-за переохлаждения, трое из них получили травмы при сходе лавины.

— Они до последнего боролись за жизнь, до последнего делали все, чтобы спаслась вся группа. Но в этих обстоятельствах шансов у них не было, — подчеркнул Курьяков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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