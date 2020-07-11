«С потолка текла маслянистая жижа красного цвета»: в Челябинске труп старушки нашли только две недели спустя

11 Июль 2020 2020-07-11T17:45:20+03:00

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В Челябинске жительница дома №8 на улице Красных Пилотов рассказала, как нашли труп ее пожилой соседки, который пролежал в квартире две недели.

Проснувшись утром, женщина почувствовала затхлый запах, уборка не могла от него избавить, да и на потолке появились подозрительные разводы с красным оттенком. Она обратилась за помощью в ЖЭК.

— Жидкость с потолка начала капать на обеденный стол и пол. От ЖЭКа поступило предложение звонить в полицию по поводу вскрытиях квартиры этажом выше, — рассказывает челябинка.

Она обратилась в Курчатовское РУВД, но сотрудник отделения не заметил никакого странного аромата и ушел.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/789963" frameborder="0"></iframe> Труп соседки пролежал квартире сверху около двух недель. Видео: instagram.com/obrezan_julia/.

— Спустя некоторое время на вызов приехал участковый. Пока нас не было, запах квартире усилился. Слова нашего участкового: «Основание для вскрытия квартиры не нахожу. Трупного запаха не ощущаю. Скорее всего протек холодильник».

Из-за ужасного запаха в квартире нельзя было находиться, поэтому жильцам пришлось спать на балконе.

И только, когда завоняло во всем подъезде, а с потолка уже потекла маслянистая жидкость красного цвета, полицейские вскрыли квартиру.

— Вскрыв дверь, на полу в коридоре полицейские обнаружили труп 76-летней бабушки (уточнили в найденых документах), которая, по предполагаемой информации, скончалась еще около двух недель назад.

На момент публикации новости дозвониться до СК Челябинской области и городского МВД не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU