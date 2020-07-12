2020-07-12T06:06:42+03:00
Общество

Погода в Челябинске на 12 июля 2020 года: жарко, но будет хуже

Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 12 июля 2020 года
Лидия ПЕСКОВА
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В городе очень-очень жарко.В городе очень-очень жарко.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Челябинской области все еще держится аномально жаркая погода. Рассказываем, какой она будет в самом Челябинске в воскресенье, 12 июля.

По данным Челябинского гидрометцентра, в областном центре 12 июля воздух прогреется до +32 градусов. Вчерашние надежды на освежающий дождь, увы, не оправдались. Осадков не будет и в этот день. Небо постепенно очищается от облаков, а летнее солнце нещадно шпарит. Но будет хуже. На следующей неделе столбик термометра в городе не опустится ниже +30 градусов, а в самые жаркие дни рабочей недели синоптики обещают даже до +38 градусов.

Многие горожане спасаются от жары на озерах. Вода в Шершнях, на Первом озере и на Смолино уже прогрелась — можно, не опасаясь, купать малышей.

Ветер северный, слабый, в городе режим «черного неба».

Такой будет погода в Челябинске в воскресенье, 12 июля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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