«Уже тестирую, в комнате холодно»: южноуралец собрал кондиционер из пластиковых бутылок
На Южном Урале вторую неделю стоит аномальная жара, и конца-края такой погоде не видно. Но люди не унывают и идут на всевозможные хитрости, чтобы охладиться в пекло. Житель Копейска собрал и тестирует кондиционер из пластиковых бутылок. Мужчина заморозил несколько полторашек с водой, а потом положил их у вентилятора.
— Работает! В комнате стало холодно, — делится он в социальных сетях.
Подписчики паблика «Подслушано Копейск» признаются, что знают этот рецепт охлаждения еще с 90-х.
— Я кладу замороженную бутылку на торпеду в машине и включаю вентилятор, — делится один подписчик.
— Я сегодня тоже думала так охлаждать комнату. Убью двух зайцев: и холодильник разморожу, и комнату охладить успею, — добавляет местная дама.
Кто-то предпочитает использовать веер, кто-то старается обливаться прохладной водой или берет на улицу пульверизатор, чтобы опрыскивать открытые участки тела.
— От жары спасает таз с холодной водой. Опустите туда ноги, и ваше тело быстро остынет, — советует горожанка.
А как спасаетесь от жары вы? Поделитесь опытом в комментариях к этому материалу.
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ИСТОЧНИК KP.RU