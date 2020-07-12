«Уже тестирую, в комнате холодно»: южноуралец собрал кондиционер из пластиковых бутылок

12 Июль 2020 2020-07-12T07:08:11+03:00

Кондиционер из вентилятора и замороженных полторашек с водой. Фото: сообщество "Подслушано Копейск".

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На Южном Урале вторую неделю стоит аномальная жара, и конца-края такой погоде не видно. Но люди не унывают и идут на всевозможные хитрости, чтобы охладиться в пекло. Житель Копейска собрал и тестирует кондиционер из пластиковых бутылок. Мужчина заморозил несколько полторашек с водой, а потом положил их у вентилятора.

— Работает! В комнате стало холодно, — делится он в социальных сетях.

Подписчики паблика «Подслушано Копейск» признаются, что знают этот рецепт охлаждения еще с 90-х.

— Я кладу замороженную бутылку на торпеду в машине и включаю вентилятор, — делится один подписчик.

— Я сегодня тоже думала так охлаждать комнату. Убью двух зайцев: и холодильник разморожу, и комнату охладить успею, — добавляет местная дама.

Кто-то предпочитает использовать веер, кто-то старается обливаться прохладной водой или берет на улицу пульверизатор, чтобы опрыскивать открытые участки тела.

— От жары спасает таз с холодной водой. Опустите туда ноги, и ваше тело быстро остынет, — советует горожанка.

А как спасаетесь от жары вы? Поделитесь опытом в комментариях к этому материалу.

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ИСТОЧНИК KP.RU