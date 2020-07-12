2020-07-12T09:25:30+03:00
Общество

В Челябинской области из-за жары ограничили движение большегрузов

На каких дорогах и до какого числа оно действует
Валентина ВАГАНОВА
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Временно запрещено ездить большим машинам на дорогах регионального и межмуниципального значения.Временно запрещено ездить большим машинам на дорогах регионального и межмуниципального значения.Фото: Иван ВИСЛОВ
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На Южном Урале который день стоит изнуряющий зной. Высоких температур не выдерживает асфальт и плавится. Поэтому в области временно ограничили движение большегрузов.

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— Вводится ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов по специальным разрешениям, на дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, — сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.

Ограничение действует до 22 часов 13 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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