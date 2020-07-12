В Челябинской области из-за жары ограничили движение большегрузов

12 Июль 2020 2020-07-12T09:25:30+03:00

Временно запрещено ездить большим машинам на дорогах регионального и межмуниципального значения. Фото: Иван ВИСЛОВ

На каких дорогах и до какого числа оно действует

Изменить размер текста: A A

На Южном Урале который день стоит изнуряющий зной. Высоких температур не выдерживает асфальт и плавится. Поэтому в области временно ограничили движение большегрузов.

Безопасность на пляжах: как помочь утопающему 00:00 00:00

— Вводится ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов по специальным разрешениям, на дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, — сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.

Ограничение действует до 22 часов 13 июля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU