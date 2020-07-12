Двоих увезли в больницу: в Челябинске «Нива» перевернулась на крышу после ДТП

12 Июль 2020 2020-07-12T11:04:09+03:00

Авария произошла в 17 часов на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев. Фото: vk.com/«Наш Челябинск»

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На Северо-Западе Челябинска вечером в субботу, 11 июля, произошло ДТП с переворотом. На перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев столкнулись Chevrolet Niva и LADA Granta. После чего «Нива» встала на крышу.

— Один хотел проскочить, второй поворачивал, и все это было на наших глазах с дочкой, это ужасно было. На нас с дочкой эта машина полетела, когда мы начали переходить дорогу, вся жизнь пролетела, — рассказала в соцсетях очевидец Наталья.

В ДТП пострадали двое.

— Двое пострадавших, водитель и пассажир Chevrolet Niva , были доставлены в медицинское учреждение. Характер травм уточняется, — рассказали КП-Челябинск в ГУ МВД России по Челябинской области.

Известно, что за рулем Chevrolet Niva был 69-летний водитель, а LADA Granta — 38-летний. Сейчас обстоятельства и причины аварии выясняет ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU