«Приехали пять скорых»: маршрутка врезалась в столб в Челябинске

12 Июль 2020 2020-07-12T14:52:01+03:00

По словам очевидцев, в ДТП есть пострадавшие. Фото: vk.com/«Челябинский транспорт»

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Сегодня, 12 июля, в Тракторозаводском районе Челябинска маршрутка №112 врезалась в столб. Авария произошла вперед перекрестком улиц Горького и Салютная. Об этом сообщают очевидцы в группе во ВКонтакте «Челябинский транспорт». По их словам, на место приехали пять машин скорой помощи, а также пожарные.

В ГУ МЧС России по Челябинской области подтвердили, что на место выезжала пожарная машина и четверо пожарных. Но не уточнили, было ли какое-то возгорание на месте аварии.

В ДТП пострадали трое.

— Авария произошла около 15:10 возле дома №22 по улице Горького. За рулем микроавтобуса Mercedes-Benz был 34-летний водитель. Троих пассажиров доставили в медучреждения. Характер травм уточняется, — рассказали КП-Челябинск в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/790053" frameborder="0"></iframe> Маршрутка врезалась в столб в Челябинске.Видео: vk.com/«Челябинский транспорт»

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ИСТОЧНИК KP.RU