«Приехали пять скорых»: маршрутка врезалась в столб в Челябинске
Сегодня, 12 июля, в Тракторозаводском районе Челябинска маршрутка №112 врезалась в столб. Авария произошла вперед перекрестком улиц Горького и Салютная. Об этом сообщают очевидцы в группе во ВКонтакте «Челябинский транспорт». По их словам, на место приехали пять машин скорой помощи, а также пожарные.
В ГУ МЧС России по Челябинской области подтвердили, что на место выезжала пожарная машина и четверо пожарных. Но не уточнили, было ли какое-то возгорание на месте аварии.
В ДТП пострадали трое.
— Авария произошла около 15:10 возле дома №22 по улице Горького. За рулем микроавтобуса Mercedes-Benz был 34-летний водитель. Троих пассажиров доставили в медучреждения. Характер травм уточняется, — рассказали КП-Челябинск в ГУ МВД России по Челябинской области.
Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины аварии.
Маршрутка врезалась в столб в Челябинске.Видео: vk.com/«Челябинский транспорт»
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ИСТОЧНИК KP.RU