Протаранила столб: появилось видео ДТП с маршруткой в Челябинске

12 Июль 2020 2020-07-12T15:43:28+03:00

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В воскресенье, 12 июля, маршрутка с пассажирами врезалась в столб в Тракторозаводском районе Челябинска. Очевидцы говорят, на место выезжали пять бригад скорой помощи и пожарные. По данным областного полицейского главка, троих пострадавших увезли в больницу.

В соцсетях появилось видео с места аварии. На нем видно, как на прохожие пытаются помочь пострадавшим: спрашивают, что болит, подносят воду. Также в кадр попал приезд МЧС.

— Авария произошла около 15:10 возле дома №22 по улице Горького. За рулем микроавтобуса Mercedes-Benz был 34-летний водитель, — рассказали КП-Челябинск в ГУ МВД России по Челябинской области.

В ДТП сейчас разбираются госавтоинспекторы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/790053" frameborder="0"></iframe> Маршрутка врезалась в столб в Челябинске.Видео: vk.com/«Челябинский транспорт»

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ИСТОЧНИК KP.RU