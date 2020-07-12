Протаранила столб: появилось видео ДТП с маршруткой в Челябинске
В воскресенье, 12 июля, маршрутка с пассажирами врезалась в столб в Тракторозаводском районе Челябинска. Очевидцы говорят, на место выезжали пять бригад скорой помощи и пожарные. По данным областного полицейского главка, троих пострадавших увезли в больницу.
В соцсетях появилось видео с места аварии. На нем видно, как на прохожие пытаются помочь пострадавшим: спрашивают, что болит, подносят воду. Также в кадр попал приезд МЧС.
— Авария произошла около 15:10 возле дома №22 по улице Горького. За рулем микроавтобуса Mercedes-Benz был 34-летний водитель, — рассказали КП-Челябинск в ГУ МВД России по Челябинской области.
В ДТП сейчас разбираются госавтоинспекторы.
Маршрутка врезалась в столб в Челябинске.Видео: vk.com/«Челябинский транспорт»
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ИСТОЧНИК KP.RU